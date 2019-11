L'islam politique, la porte d'entrée vers la radicalisation?

Lors de la manifestation controversée de dimanche contre l’islamophobie à Paris, les organisateurs ont invité la foule présente à scandé en arabe la formule utilisée dans la prière musulmane : Dieu est le plus grand. Phrase malheureusement détournée de son sens par ceux qui tuent et qui ont tué, au nom même Celui dont, à tort, ils se réclamaient.

Ce fut notamment le cas, il y a 4 ans jour pour jour : sur les terrasses des café ou dans la salle de concert du Bataclan à Paris, des dizaines d'innocents sont tombés, terrassés par ce que le président de la République a qualifié lors du récent attentat à la préfecture de police de Paris, "d’hydre islamiste".

Même s'il est toujours nécessaire de maintenir absolument la distinction entre terrorisme et une pratique de l’islam même instrumentalisée politiquement, notre société en France et en Europe est actuellement traversée de fortes tensions et se questionne sur la visibilité d’un certain Islam politique, qui selon certains est la porte d’entrée vers la radicalisation. Comment dans ces conditions, rester vigilant non seulement sur les dérives d’un islam dévoyé tout autant, qu’une laïcité qui assimilerait tout musulman à un potentiel fauteur de trouble ?