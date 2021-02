La clinique privée Rhéna, entre pandémie et innovation

A tout juste quelques mètres du Rhin et de la frontière naturelle qu’il incarne entre les rives françaises et allemandes si situe la grande clinique privée Rhéna de Strasbourg.



Ouverte en 2017, elle est issue de l’alliance de trois institutions strasbourgeoises, toutes confessionnelles. Les établissements Adassa, Sainte-Odile et Diaconat ne forment aujourd’hui plus qu’un, pour proposer une offre de soin et un pôle d’excellence dans le paysage alsacien.



Rencontre avec le directeur général de Rhéna, Sylvain Derouet. Il revient sur l'historique de la clinique et sur la gestion de la pandémie dans les murs de l'établissement.