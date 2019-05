A la découverte d'un Pape français hors du commun : Gerbert d'Aurillac

Invité : Marc Hivert mathématicien et technicien à RCF



Photo Marc Hivert



Un Pape français qui fut à la fois philosophe, mathématicien et mécanicien : c'est Gerbert d'Aurillac, Pape sous le nom de Sylvestre II.

Il dirigea l'Eglise de 999 à 1003.

Il joua également un rôle politique important en France et en Europe.



Partons avec Marc Hivert à la découverte de ce Pape extraordinaire de l'an Mil surnommé à juste titre le savant Gerbert.