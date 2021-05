La liste "Démocratie écologique" veut se passer des partis politiques

© 2021 - EHDL - Christelle de Crémiers et Jérémy Clément sont les co-têtes de liste de "Démocratie EcoLogique"

Une liste 100% citoyenne, c'est ce que revendique la liste "Démocratie EcoLogique" présentée à Blois. Elle est portée par un binôme : Jérémy Clément et Christelle de Crémiers.

[MERCREDI 28 AVRIL] Porter l'aspiration à une démocratie participative, c'est l'objectif que se sont fixés les membres de la liste citoyenne "Démocratie écologique". Et le pari, c'est de le faire loin des partis politiques traditionnels. Cette approche, c'est un duo, Christelle de Crémiers et Jérémy Clément, qui la portera les 20 et 27 juin prochain.

Compléter l'offre politique des partis

Pour Christelle de Crémiers, membre de l'exécutif sortant au conseil régional, "c'est une démarche qui permet de compléter l'offre politique des partis politiques qui arrivent à bout de souffle".

Cette liste veut prendre en compte les mouvements sociaux qui ont émergé ces dernières années, pour faire de ceux qui se sont mobilisés, des acteurs de cette campagne.

Christelle de Crémiers, co-tête de liste de "Démocratie écoLogique" pour les élections régionales :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Créer une assemblée régionale citoyenne

Le parti pris de cette liste, c'est de présenter un binôme de têtes de liste. Jérémy Clément se positionne pour stopper "la déconnexion politique et citoyenne". Et pour cela, il propose la mise en place d'une ARC, une assemblée régionale citoyenne, autrement dit, une sorte de consultation citoyenne permanente où la "voix de l'élu serait aussi importante et compterait pour le même nombre de voix, qu'un citoyen", détaille Jérémy Clément.

Jérémy Clément, co-tête de liste de "démocratie écologique" pour les élections régionales :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Dans le Loir-et-Cher, c'est Gildas Vieira sera numéro 2 de cette liste "Démocratie écologique". Le président du mouvement La France Autrement et conseiller municipal d'opposition à Blois, qui opérait depuis plusieurs mois, des rapprochements avec d'autres mouvements, pour porter cette liste à la région, ne sera finalement pas la tête d'affiche. Mais pour lui, cette situation est la conséquence d'un rapprochement naturel avec "ceux qui oeuvraient pour une logique de mouvement citoyen".

GILDAS VIEIRA, n°2 dans le loir-et-cher de liste " Démocratie écologique dans le Loir-et-Cher :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Propos recueillis par Elric Huguet du Lorin.

Liste des candidats de la liste "Démocratie EcoLogique" dans le Loir-et-Cher :

1 - Maria Isabel Garcia

2- Gildas Vieira

3 - Brigitte Bohn

4 - Joselyne Jamain

5 - François Lemaire

6 - Annette Lestiou

7 - Jessica Lofé-Fribourg

8 - Delphine Monteiro

9 - Emmanuel Nkongo

10 - Mohamed Oukebba

11 - Julien Renault

12 - Jean-Raymond Vitoria