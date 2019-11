La rencontre d'Abu Dhabi et le Document sur la fraternité humaine

Pour ce 1er n°, retour sur la rencontre d’Abu Dhabi entre le Pape François et le Grand Imam de la mosquée du Caire, en février dernier, avec la signature du "Document sur la Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune" : un événement sans précédent dans l’histoire des relations entre Chrétiens et Musulmans.

Avec Daniel Ambry, nous explorons ce document avant de voir comment il éclaire l'actualité diocésaine des rencontres avec les Musulmans