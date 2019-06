La schizophrénie

Notre logement (maison, appartement), c'est le coeur de notre vie personnelle, familiale, sociale. Professionnel de l'immobilier, persuadé que notre territoire a de l'avenir, Stéphane nous aide à bien résoudre les questions liées à notre l'habitat, que nous soyons propriétaires ou locataires. Chaque émission est l'occasion de donner la parole à un expert et de nous proposer des informations utiles pour mieux vivre dans notre quotidien.

Anne-Marie VERGNON

Professeur de lettres à mi-temps, elle dirige la radio depuis plus de 15 ans. Sa passion est d’abord lejournalisme : reportages, rencontres, émissions en studio et animations en extérieur, c’est par l’exemplede l’exigence qu’elle motive son équipe. Elle a exercé des responsabilités importantes dans l’élaborationdu nouvel univers de RCF au sein de divers groupes de travail nationaux et elle est régulièrement appeléà intervenir comme « experte » au sein de notre réseau.