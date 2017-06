Les projets de l'économie sociale et solidaire sont de plus en plus nombreux dans la Loire. Jean François Galliffet rencontre à Neulise Jerôme Vernay co-porteur du projet d'un BMU, un bar mobile des utopies.

Vous pouvez suivre l'avancée de ce projet sur la page facebook du bar mobile des utopies ou contacter le : 0662192532