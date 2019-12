Le Mans - PSG. Comment suivre le match ?

C'est LA rencontre qui va passionner les Manceaux avant les fêtes de fin d'année : Le Mans FC reçoit le PSG pour le compte des 8e de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi 18 décembre à 21h05.

Sitôt l'annonce de l'affiche de ce match, et que le club sarthois recevrait à domicile, nombreux étaient les prétendants pour décrocher le précieux sésame pour la rencontre.

Beaucoup n'ont pas eu satisfaction et ne pourront se rendre au MMArena ce mercredi soir et pour cause. D'abord ouverte aux abonnés, puis au grand public avec différents packs, obtenir une place pour le match relevait du parcours du combattant. Comptez en plus sur une panne du serveur informatique pour allonger la liste des mécontents. Un certain nombre de places ont été également réservées pour les supporters du Paris-Saint-Germain mais aussi pour plusieurs partenaires dont notamment 2 000 pour la Ligue Professionnelle de Football (LFP).

Nos solutions pour suivre le match !

Pour pallier à cette impossibilité, les amateurs de football auront quelques points de rassemblement où trouver refuge, la température pourrait être plus élevée que dans le stade d'ailleurs.

Rendez-vous d'abord à la Visitation qui réserve quelques 2 500 places pour suivre le match sur écran géant. Notre conseil est bien sûr d'arriver en avance pour s'assurer d'avoir des places disponibles.

Si La Visitation affiche complet, les bars ne manquent pas au Mans avec des enseignes retransmettant des rencontres tout au long de l'année. Là aussi, l'espace sera limité en fonction de la capacité de chaque établissement.

En dernier recours, et pour rester bien au chaud, organisez votre rencontre... entre amis devant la télévision. France 3 retransmettra le match.