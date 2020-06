Le monde de la culture enfin déconfiné?

VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

Avec des théâtres, des cinémas et des opéras fermés durant plus de deux mois, le monde du spectacle vivant a été durement touché par les mesures de confinement. Et si les théâtres ont pu réouvrir le 2 juin, il faudra attendre le 22 pour retourner au cinéma. Votre rapport à la culture a-t-il changé pendant le confinement ? Êtes-vous prêts à faire des gestes pour soutenir le secteur ?



Soutenir la culture

Pour maintenir le lien avec leur public, on a vu des artistes déployé leur créativité sur les réseaux sociaux. Mais il y a fort à parier que cette épreuve laissera des traces. En France, le secteur culturel c'est 600.000 emplois et 2,3% du PIB, on est loin d'un secteur gadget pour l'économie. Mais la culture ce n'est pas que des salaires et des entrées, c'est aussi du lien, du sens, des émotions... Et c'est pour cela qu'il faut que le spectacle reprenne !



Le monde du spectacle, le plus durement touché

"Tous les mondes de la culture sont terriblement impactés", estime Françoise Benhamou. Même s'il est trop tôt pour avancer des chiffres : on ne sait pas encore comment l'épidémie va évoluer ni quelles seront les conséquences de la crise financière qui se profile sur le secteur culture. Les Français dépenseront-ils moins dans le secteur du livre ou iront-ils moins dans les musées dans les mois et les années à venir ? On ne peut pas encore le prévoir.

Dans le secteur de la culture, celui du spectacle est le plus durement touché, selon l'économiste. "On est entrés dans une période de grande incertitude, convient Stéphane Braunschweig de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, et il faut s'adapter."