Le neurocoach de Life Medical Control: un boîtier innovant pour éviter les AVC



La recherche au CHU de Saint-Etienne a déjà été l'occasion de faire naître des objets et des méthodes qui ont été ensuite mis à la disposition du grand public.

Et cela pour une meilleure prise en charge de la santé des usagers que nous sommes.

Le NEUROCOACH est un nouveau boîtier qui fait partie de cette innovation médiacle stéphanoise.

Il permet de mesurer la fréquence cardiaque en même temps que les apnées du sommeil. De quoi évaluer les risques d'AVC.

Le professeur Jean-Claude Barthélémy du CHU de Saint-Etienne et Noël Bory ont ainsi créé la société "Life Medical Control" pour développer le neurocoach, notamment par le réseau des pharmaciens.