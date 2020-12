Le Potager des poissons

A Rancogne la ferme aquaponique de Benoît et Jehanne Désormaux fait appel au financement participatif. Il doit permettre de poursuivre le développement du « Potager des poissons»



Le couple a choisi d’implanter cette ferme auto-suffisante il y a un an maintenant. Une ferme est à la fois élevage d’esturgeons et maraîchage qui fonctionne en circuit fermé sans aucun apports chimique. Cette ferme s’étend sur 2500 m² dont 500 m² pour les esturgeons.