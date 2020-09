Les enfants du voyage heureux de faire leur rentrée scolaire sur la métropole bordelaise

Des centaines d'enfants issus de la communauté des gens du voyage ont fait leur rentrée sur la métropole bordelaise. Parmi eux, beaucoup de familles sont installées sur des emplacements précaires et illégaux et se déplacent au gré des expulsions.

Pour leur permettre d'avoir quand même classe, l’école Saint-Genès à bordeaux déploie deux antennes scolaires mobiles sur la métropole. Deux camions transformés en classes qui étaient installés la semaine dernière à Artigues près de Bordeaux.

Marie-Alice Chambon et Guillaume Sergues sont les deux enseignants des antennes scolaires mobiles à Bordeaux et se déplacent chaque semaine pour faire classe à différents élèves. Ils s'installent "pour 15 jours sur un de ces sites où, contrairement aux aires d'accueil prévues par les schémas départementaux, la scolarité n'est pas pensée, voire inaccessible, à cause des risques d'expulsions et de l'absence de justificatif de domicile", a détaillé Guillaume Sergues.

Pour Pascal Desmet, le chef d'établissement, "ces élèves doivent avoir classe, c'est notre mission d'éducation et de fraternité". Même si généralement les enfants issus de la communauté des gens du voyage ne bénéficient que de 30 sessions par an, "encore trop peu", regrette Pascal Desmet.