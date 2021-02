Les enjeux éthiques de la vaccination anti covid-19

Une table ronde est organisée par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et la Cellule de Soutien Éthique-Covid des HUS le jeudi 25 février. Elle questionne les enjeux éthiques soulevées par la vaccination anti covid 19.



Parmi les aspects abordés, la question du consentement éclairé ou de l'équité et de la priorisation des personnes à risque.

Le Pr Anne Danion et le Dr Guy Freys, cooridnateurs de la cellule de Soutien Ethique-Covid des HUS, reviennent sur la programmation.



Vaccination anti-Covid-19 : Données actualisées sous un regard éthique, jeudi 25 février de 17h à 19h30



Accéder au webinaire : https://bbb.unistra.fr/b/vic-5h5-tnh-f3a



Un replay sera disponible.