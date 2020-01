Les vertus de l'internat pour les jeunes

L'INTERVIEW / Un salon pour redorer le blason de l'internat

Marc Assous, le créateur et commissaire général du Salon de l'internat, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : http://salondelinternat.com/

AU MENU EGALEMENT

• Les Décodeurs de l'Europe, avec le soutien de la Commission Européenne / L'éducation

• Ça fait du bien d'en parler, avec Bernard Devert d'Habitat et Humanisme / Que d'iniquités dans l'indifférence et la cause

• Tous éducateurs, avec le think tank Vers Le Haut / Quand l'éducation passe au vert !