À Metz, l 'association "La Fibre" donne une seconde vie aux matériaux

Recycler des matériaux bruts et sensibiliser sur l'environnement sont les principales missions que porte l'association messine La Fibre.



Installée depuis 2015 sur le tiers-lieu culturel et d'innovation de Metz-Bliiida, Eline Dussart, fondatrice de l'association présente son projet.

Parti du constat qu'un trop grand nombre de matériaux comme le bois, le PVC ou encore le tissu sont souvent jetés à la poubelle par des entreprises alors qu'ils sont encore utilisables, elle décide alors de les récupérer et de les valoriser pour les réintroduire dans la chaine de production.