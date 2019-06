Mgr Michel Dubost nommé administrateur apostolique de l’archidiocèse de Lyon

© Mgr Michel Dubost et le cardinal Philippe Barbarin, en Irak. Jean-Matthieu GAUTIER CIRIC

Le pape François a nommé Mgr Michel Dubost administrateur apostolique de l’archidiocèse de Lyon, lundi 24 juin. Ce dernier était jusqu’à présent évêque émérite du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes. Il assume également plusieurs autres responsabilités : membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux au sein de la Curie, membre de la Commission pour la Mission universelle au titre de Directeur des Œuvres pontificales missionnaires au sein de la Conférence des Evêques de France, et évêque accompagnateur du CFFD-Terre Solidaire.

Monseigneur Michel Dubost a été ordonné prêtre le 24 mai 1967. Il fut notamment vicaire à Notre-Dame-de-Bercy et aumônier des collèges et lycées de Versailles entre 1967 et 1975. En 1976, il est devenu secrétaire général de la Fédération des organismes de communication sociale, une fonction qu’il occupa jusqu’en 1982.

En 1983, il est nommé curé de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris. Il y restera jusqu’en 1989 avant d’être nommé évêque du diocèse aux Armées le 9 août 1989. Après onze années passées dans le diocèse aux Armées, il fut nommé le 15 avril 2000, évêque du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes. Depuis 2017, Mgr Michel Dubost était évêque émérite du diocèse.

Après la mise en retrait du cardinal Philippe Barbarin, c'est donc Mgr Michel Dubost qui a été nommé par le pape François pour administrer le diocèse de Lyon.