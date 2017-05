Mgr Ricard: "aucun candidat n'incarne Ã  lui seul l'idÃ©al Ã©vangÃ©lique"

Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, livre ses réflexions pour aider au discernement en vue du second tour de la présidentielle, et des législatives à venir.

Présidentielle: le cardinal Ricard prend la parole

Dans un long communiqué publié sur le site du diocèse de Bordeaux, l'archevêque Jean-Pierre Ricard a choisi de livrer plusieurs de ses réflexions afin d'aider les lecteurs à discerner, en vue du second tour de l'élection présidentielle de dimanche prochain, et des prochaines élections législatives.

Le cardinal Ricard commence par rappeler tout d'abord que le contexte politique actuel est assez inédit. Le clivage droite-gauche ne veut plus dire grand chose. Et qu'il faut s'adapter face à cette évolution, qui déroute plus d'un électeur, qu'il soit chrétien ou non.

Des éléments de fond pour discerner

A cinq jours du second tour de l'élection présidentielle, l'archevêque de Bordeaux propose une réflexion sur la situation politique française et livre des éléments pour aider les catholiques et plus largement les chrétiens au discernement. Il y rappelle l'importance de la recherche du bien commun et de la cohésion nationale, il invite à une véritable solidarité envers les plus pauvres, les migrants et les réfugiés en faisant de l'Europe un partenaire privilégié.

Mgr Ricard plaide également pour une Ecologie intégrale et rappelle l'importance de la Doctrine sociale de l'Eglise comme il milite pour le respect de la dignité de la personne humaine. Enfin, il met en avant la laïcité, c'est à dire la neutralité de l'Etat et le pluralisme dans l'espace public. Interrogé par Jean-Michel Petaux, du diocèse de Bordeaux, le cardinal Ricard précise sa pensée.