Pauvres ou fragiles mais serviteurs les uns des autres

Le jeudi saint, le jour du dernier repas de Jésus avec ses disciples, la première eucharistie, la première messe. Mais avant ce moment-clé, il y en a un autre ce jour-là : le lavement des pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples. Ce geste est alors effectué à l’époque par les esclaves, en signe d’accueil des hôtes dans une maison, et voici que c’est Jésus, le maître qui le réalise, se faisant serviteur.

Les chrétiens sont invités à accueillir ce geste et aussi à le reproduire, les uns pour les autres, se faisant serviteurs les uns des autres. Et c’est un peu ce que les participants de cette émission, intervenants et auditeurs qui appellent, sont invités à faire: en s'écoutant les uns des autres, en accueillant leurs paroles respectives et en pensant les uns aux autre ou en priant les uns pour les autres.

Ceux qui vivent la pauvreté, la précarité, la fragilité quelle qu’elle soit, appellent pour témoigner de la manière dont ils vivent cette période, déposer ce qui est difficile mais aussi et surtout partager ce qui les fait tenir, leur espérance et tout ce qu'ils ont inventé pour réussir à faire face à la situation, tous les liens qu'ils cultivent.