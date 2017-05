A Lyon et dans le RhÃ´ne, le 3e tour de la prÃ©sidentielle dans toutes les tÃªtes

Les législatives dans le Rhône et à Lyon

Les noms des candidats d'En Marche ! ne sont pas encore connus, mais les regards se tournent vers ce 3e tour, le scrutin législatif. Explications de Julien Urgenti:



Jean-Louis Touraine "une authentique majorité lui permettra de développer son action"

Tout l’enjeu maintenant pour le mouvement d’Emmanuel Macron c’est d’obtenir une majorité à l’assemblée. Pour le député socialiste Jean-Louis Touraine, soutien d'Emmanuel Macron, il faut donner au nouveau président les moyens de gouverner:



David Kimelfeld "donner une majorité au président"

Adjoint au maire de Lyon et 1er secrétaire socialiste, David Kimelfeld se réjouit du score d’Emmanuel Macron, surtout à Lyon... où le candidat d'En Marche ! dépasse les 80% des voix. Mais l'élu socialiste reste inquiet face au score du Front National. Et maintenant? Maintenant il faut donner une majorité au nouveau Président, et cela ne passe pas forcément par des alliances politiques...

Bruno Bonnell, les magouilles politiques "so 20e siècle"

Pour l'entrepreneur lyonnais, cette élection a révélé un changement politique important: la disparition des partis traditionnels et des règles qui régissent la droite et la gauche. Alors, pour les législatives, il n'est pas question d'alliance avec les uns ou les autres, c'est trop "XXe siècle" explique Bruno Bonnell.



Thierry Braillard, prêt pour le gouvernement

Il se prépare pour les législatives, candidat à sa propre succession dans le 1er arrondissement, le secrétaire d’Etat aux sports rappelait dimanche soir qu’il représente "la gauche du gouvernement"… une gauche qu’il voudrait bien voir dans la nouvelle majorité:



Jules Joassard "Unie, la gauche peut l'emporter"

Pour le responsable de la candidature Hamon dans le Rhône, le 2e tour a un goût amer. Non seulement le score du Front National est inquiétant, mais Jules Joassard le reconnaît, la non qualification du candidat socialiste, Benoît Hamon, rend les choses difficiles pour les socialistes. Alors, pour le prochain scrutin législatif, Jules Joassard est formel, la gauche ne pourra l’emporter que si elle est unie:

Philippe Cochet, "l'électorat de la droite et du centre n'a pas disparu!"

A droite la question agite Les Républicains, faut-il marcher avec le Président? Ou faire barrage? Pour Philippe Cochet, maire de Caluire et patron des républicains dans le Rhône, la droite peut l’emporter, car les électeurs n'ont pas disparu:



Nathalie Perrin Gilbert "la gauche a un chantier devant elle"

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon, la gauche doit se rassembler. Et c'est un vrai chantier qui commence pour espérer l’emporter aux législatives. Elle rappelle que si Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont évoqué leurs différences pendant la campagne présidentielle, il existait des points de convergence… c’est cela qu’il faut mettre en avant pour les prochains scrutins:



