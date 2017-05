[PRESIDENTIELLE] 2e tour dans le RhÃ´ne et en Auvergne RhÃ´ne Alpes

David Kimelfeld, 1er secrétaire du PS

Ce soir, David Kimelfeld le reconnaît la victoire a un goût particulier à Lyon. Lui le socialiste, rallié au camp d'Emmanuel Macron, savoure la victoire de son candidat ce 7 mai 2017.



Bruno Bonnell "rassemblons nous, même si nous ne sommes pas semblables"

Inquiet du score du Front National, il espère "un large rassemblement" derrière le nouveau Président de la République. Quant à parler d'alliance avec les socialistes pour les législatives... "ça n'est pas la question" dit-il.

L'entrepreneur, ancien d’Infogrames s’est lancé en politique avec la candidature d’Emmanuel Macron. Ce soir il savoure sa victoire, et pointe du doigt un grand changement politique, avec lequel il faudra composer pour les legislatives : c’est la mort des partis traditionnels



Et la suite? Et si Bruno Bonnell entrait au gouvernement? Il ne dit pas non... Mais rappelle que ce n'est pas lui qui décide:



Réagissant au tweet de Laurent Wauquiez qui explique qu'il "n'y aura pas de compromission"... Bruno Bonnell rappelle que "ce n'est pas l'heure de se déchirer!"

Thierry Braillard, "la gauche du gouvernement doit participer à la nouvelle majorité"

Le secrétaire d'Etat aux sports Thierry Braillard représente "la gauche de gouvernement", et "elle doit participer" à la nouvelle majorité. Il est donc disponible pour "aider le Président"

Philippe Cochet (LR) "Le président doit avoir une victoire modeste"

Pour le maire de Caluire-et-Cuire et député LR du Rhône, Philippe Cochet, la victoire d'Emmanuel Macron "ne signifie pas l'année 1 de la politique (...) il y a des électeurs qui ne sont pas satisifaits de ce 2e tour. Il ne faut pas faire table rase, il faut que le Président de la République ait une victoire modeste." Car précise-t-il, le 3e tour de la présidentielle... c'est le scrutin législatif.



Gérard Collomb, maire ou ministre?

Le maire de Lyon est l'un des premiers grands élus à avoir parié sur la candidature et la victoire d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche ! avait été accueilli à l'hôtel de ville pendant la campagne électorale. Gérard Collomb avait aussi confié échanger souvent avec le candidat d’En marche ! par sms.

Alors quel avenir aujourd’hui pour ce macroniste de la 1ere heure ? Gerard Collomb l ‘a répété il y a quelques jours sur les antennes de radios, il ne vise pas Matignon. Mais vu l’investissement dans cette campagne, on imagine mal le maire de Lyon tenu à l’écart de l’équipe du nouveau Président de la République. Reste à savoir à quel poste.



Laurent Wauquiez "pas de compromission"

C'est sur twitter que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a livré sa première réaction: "Emmanuel Macron est un Président élu sans enthousiasme. Pour la droite l'heure n'est pas à la compromission." Avant d'ajouter "L'alternance est encore possible, mobilisons nous pour les législatives."



