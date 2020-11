Quels liens entre la Covid-19 et la lutte contre le réchauffement climatique ?

Crises ecologique et sanitaire: similitudes et divergences

Il est intéressant de comparer les impacts de ces deux crises l'une sur l'autre.

Deux points communs ressortent selon Christian de Perthuis, professeur d'économie et fondateur de la chaire "économie et climat" à l'université Paris-Dauphine.

Selon lui, "pour lutter contre le réchauffement climatique il faut aligner tous les comportements; pareil pour une épidémie" .

La société doit adopter des réflexes communs pour changer les choses à grande échelle.

Deuxièmement, Christian de Perthuis remarque que les scientifiques, plus que les politiques, ont une part cruciale à jouer dans ces deux crises majeures.

À l'inverse, l'économiste note deux points de divergence.

Premièrement, la temporalité n'est pas le même . En effet, "sur l'action climatique il faut 10,20 ou 30 ans pour que les actions que nous engageons aujourd'hui puissent avoir un effet sur le climat, en matière de gestion de la pandémie c'est 15 jours."

Deuxièmement, le rôle que joue l'Homme dans ces crises n'est pas équivalent.

"C'est nous-même qui décidons d'envoyer ou de ne pas envoyer du CO2 dans l'atmosphère". Or "le coronavirus n'est pas une création humaine" explique Christian de Perthuis.



"Contre le CO2 il n'y a pas de vaccin l'agent pathogène c'est nous !"

Quelles leçons en tirer ?

Dans son dernier livre "Covid-19 et réchauffement climatique: Plaidoyer pour une économie de la résilience", Christian de Perthuis propose 5 accélérateurs structurels qui pourraient changer les choses.

Selon lui, il faut "donner plus de valeur à la proximité au nom de la résilience", numériser davantage l'économie, une intervention plus forte des États dans l'économie et une diminution de "l'hypermobilité" de chacun.

Enfin, l'élément le plus déterminant est de changer notre "rapport au vivant".

Pour l'économiste " la pandémie remet fondamentalement en question la façon dont nous traitons la nature au sens large."