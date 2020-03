Rencontre avec le GAL de l'est Audois

Kezako le GAL de l'Est Audois programme Leader 2014 2020 ? On en parle dans ce Mag avec François Galabrun, le directeur et Camille Grentzinger, animatrice, gestionnaire.

Deux projets à l'honneur, un véhicule partagé électrique dans le village de Villerouge-Termenès et le dévelloppement d'une activité traiteur à Grains d'ici à Pouzols-Minervois.