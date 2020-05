Rêvons le monde d'après!

Alors que le déconfinement se profile même s’il sera progressif, les auditeurs de RCF sont invités à partager leurs attentes, leurs espoirs, leurs craintes pour le monde d'après.

Sont-ils impatients de sortir du confinement ? Au contraire ont-ils peur de ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent ? Quels sont leurs rêves, leurs souhaits, leurs désirs pour la vie d’après ? Quelle est la prmeière chose qu'ils feront à la sortie du confinement ? Ont-ils fait ces dernières semaines des découvertes, notamment dans la manière d’être en relation les uns avec les autres qu'ils ont envie de continuer à approfondir et leur semblent utiles pour le monde d’après ? Qu’est-ce qui ne sera plus jamais comme avant ? Qu’est-ce qui doit changer ? Comment allons-nous continuer dans le monde d’après à cultiver nos liens si précieux ?