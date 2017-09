Séisme à Mexico: plus de 220 victimes

Un séisme de magnitude 7,1 a sévi à Mexico, hier, causant la mort de plus de 200 personnes.

Plus de 220 victimes, c’est le bilan actuel du séisme qui a touché Mexico. De nombreux immeubles se sont effondrés dans la ville de 20 millions d’habitants. Des incendies se sont déclenchés par endroits. Les secouristes s’affairent à retrouver les survivants dans les décombres.

Triste coïncidence du calendrier, ce séisme frappe le Mexique 32 années jour pour jour après le tremblement de terre de 1985, qui avait causé la mort de 10 000 personnes. Le matin même, les autorités avaient procédé à un exercice de simulation destiné à la population.

"Des moyens de prévention existent, mais on ne peut pas prédire les séismes"

Yann Klinger, de l'Institut Physique du Globe de Paris, explique qu'il est encore impossible de prédire les séismes :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Une violence incroyable

Il a proposé d’élever « notre prière à Dieu pour qu’il accueille en son sein ceux qui ont perdu la vie, et réconforte les blessés, leurs familles, et toutes les victimes. » Il s’est adressé aux fidèles, réunis place Saint-Pierre : « Dans ce moment de douleur, je veux manifester ma proximité et ma prière à toute la population mexicaine »

L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 13 h 14 heure locale, se situerait à la frontière de l'Etat de Puebla et Morelos, à 51 kilomètres de profondeur. Faut-il s'attendre à des répliques?



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Les dégâts sont considérables, en témoigne cette vidéo de l'Agence France Presse:

Mexique: un séisme fait 248 morts, dont au moins 21 enfants #AFP pic.twitter.com/EwsFKUwRLR — Agence France-Presse (@afpfr) 20 septembre 2017

Le Mexique, placé sur un point de rencontre entre cinq plaques tectoniques, subit une forte activité sismique. 1985, 1995, 2003… la liste des séismes ayant fait des victimes est longue.

Début septembre, un précédent séisme de magnitude 8,2 s’est produit dans le sud du pays, tuant une centaine de personnes.