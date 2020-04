Isolées, délimitées par l’eau, donc par définition protégées, proposant un environnement naturel à portée de main, les îles semblent offrir un cadre idéal pour vivre le confinement.

Mais les îles ne sont pas fermées. Si le virus s’y introduit, elles se révèlent être des territoires encore plus vulnérables. Le manque de services de santé spécialisés nécessaires pour lutter contre la

pandémie sur les îles est réel. L’évacuation des malades, l’approvisionnement en alimentation deviennent rapidement des exercices d’équilibriste...Sans compter l’impact économique pour la

population insulaire qui vit essentiellement du tourisme.

Depuis 15 jours, FRAGÎLE tend son micro aux personnes qui vivent le confinement à Porquerolles. Ils sont commerçants, restaurateurs, hôteliers, médecin, instituteurs, collégiens, étudiants,

auteur-scénariste, adjoint spécial de l’île... Ils expliquent l’impact du confinement sur leur vie et sur leur quotidien, les mesures prises pour protéger la communauté insulaire du COVID-19, les avantages et

inconvénients à vivre le confinement sur une île. Ils partagent également, des sentiments plus répandus, leurs ressentis, leurs craintes, cette étrange perception d’un temps comme suspendu, la nature

protectrice qui se régénère de façon visible alors que le printemps fait son œuvre. Ils imaginent l’impact sur nos vies après... quand la crise sanitaire sera derrière nous.

Avec 1 rythme de parution de 2 épisodes par semaine, tous les mardis et jeudis, 6 épisodes sont déjà en ligne sur fragileporquerolles.com, en plus des portraits longs de Porquerollais qui paraissent

tous les 15 jours depuis janvier.

Le plus du podcast, c’est le lien qu’il créé entre les porquerollais, habitués à vivre ensemble et à se croiser quotidiennement sur la place du village. « FRAG-ÎLE-LIEN, confinés à Porquerolles », c’est donc le nom

de cette série un peu spéciale pour donner à entendre des expériences de confinement insulaire et permettre aux porquerollais de rester liés même confinés !

Et pour nous en parler Ingrid Blanchard, créatrice de ce podcast.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00