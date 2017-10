Le réseau ASRA à l'écoute du mal-être des médecins

Un service gratuit et confidentiel d'écoute téléphonique dédié aux médecins de la région, c'est le principe du Réseau ASRA.

Qui pour soigner nos médecins?

Ces dernières années, le mal-être des médecins est devenu un véritable enjeu de santé publique. Le milieu de la santé est particulièrement touché par l'épuisement professionnel avec un taux de suicide largement supérieur à la moyenne nationale. C'est donc pour lutter contre cette détresse des médecins que le réseau ASRA (Aide aux Soignats de Rhône Alpes) a été crée en 2012. Dr Georges Granet, médecin généraliste et secrétaire du réseau ASRA:

Soutien entre confrères

Après 5 ans d'existence l'ASRA a recensé plus de 400 cas d'épuisement professionnel dans le milieu médical avec une tendance à la hausse pour les médecins hospitaliers. Cette ligne téléphonique est disponible 24h/24 et 7j/7 avec toujours au bout du fil un autre médecin, un "confrère de soutien". Selon le type de problème rencontré par le médecin en difficulté, l'écoutant pourra l'orienter vers différentes personnes et structures associées au réseau ASRA: psychothérapeutes, avocats, addictologues...

Le numéro de téléphone de l'ASRA: 0 805 62 01 33 et le mail : contact@reseau-asra.fr