STAPS Le Mans : "Situation Très Alarmante des Professeurs en Saturation"

La filière des STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) est depuis quelques années une filière en tension. La faculté du Mans Université ne fait pas exception.

Hier, les étudiants et les professeurs de STAPS du Mans ont manifesté devant la préfecture de la Sarthe pour dénoncer le manque de moyen et d'effectif pour l'équipe des professeurs.

Selon les estimations des enseignants, il faudrait pour assurer l'encadrement et une meilleure qualité d'enseignement, l'ouverture de sept postes de professeurs supplémentaires.

La mobilisation à travers des slogans percutants et réfléchis

L'ancien directeur de la filière (récent démissionnaire avec toute l'équipe de formation), Patrick Fanouillet, indique avoir interpelé la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, et le recteur de l'Académie de Nantes, William Marois, sur la situation au Mans.

Ce dernier était attendu au lycée Hélène-Boucher du Mans, par les équipes de l'établissement mais également par les étudiants de STAPS. Sa visite fut annulée au dernier moment.

Pas question de pénaliser les étudiants ! Les actions de la filière STAPS s'organise entre les cours obligatoires à l'université. Le maximum de séances est dispensé pour que les élèves suivent la formation sans être plus pénalisé que ce qu'ils estiment.