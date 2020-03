Téléchargez votre attestation de déplacement

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

Tous les citoyens doivent rester le plus possible chez eux et seules les sorties essentielles sont désormais autorisées, à condition de prouver sa bonne foi avec une attestation sur l'honneur fournie par le ministère de l'Intérieur et à remplir soi-même. Si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer vous pouvez la copier à la main sur papier libre.



Attestation : quel fonctionnement ?

1 / Rendez-vous sur le site du ministère de l'Intérieur

2 / Selon le motif de votre déplacement, vous téléchargez :

- le justificatif de déplacement professionnel, si vous devez effectuer des trajets de votre domicile à votre lieu de travail ;

- l'attestation de déplacement dérogatoire si vous vous déplacez pour effectuer des achats de première nécessité, aller consulter un médecin ou aider un proche parent.

Le ministère de l'Intérieur précise que des dérogations sont admises pour les "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle

des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie". En clair, il est possible de sortir son chien ou de faire une activité physique, à condition de ne pas "se retrouver en groupe".