Un accompagnement pour offrir un bel avenir aux jeunes de quartiers difficiles

L'INTERVIEW / L'égalité pour tous !

Rétablir l'égalité des chances pour des enfants et adolescents qui habitent dans des quartiers difficiles à travers la France, c'est la principale mission de l'association Ma Chance Moi Aussi fondée en 2015 par André Payerne à Chambéry. Derrière cet objectif, une volonté d'offrir et de donner un bel avenir à ces enfants vulnérables qui sont parfois livrés à eux-mêmes. Plusieurs types d'accompagnements de prévention sont proposés à ces enfants dès l'âge de 6 ans comme une aide aux devoirs, des ateliers d'éveil, des activités sportives, et une prise de conscience citoyenne.

Fanny Bozonnet, la directrice générale de l'association Ma Chance Moi Aussi, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://machancemoiaussi.org/



• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / L'association Siel Bleu

• Ça fait du bien d'en parler avec Philippe de Lachapelle, directeur de l'OCH / Remettre la relation au cœur du soin

• Les Trophées de l'Engagement des Jeunes / La Holi, une association pour accueillir les personnes touchées par le cancer