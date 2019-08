Une exposition BD et photo à découvrir en plein air à Moëlan-sur-mer

Confronter le travail d'un dessinateur et celui d'un photographe autour d'une exposition commune, grand format et en plein air : c'est l'idée lancée en 2017 par l'association BD-Photo à Moëlan-sur-mer. Cette année, le choix s'est porté sur les frères Lepage, Emmanuel et François. L'exposition s'intitule "Aventures australes et antarctiques".

Un parcours d'une quarantaine de reproductions est à découvrir jusqu'au 15 septembre dans les rues de Moëlan, de la mairie à la chapelle classée Saint-Philibert.

Présentation avec Christophe Rivallain, de l'association BD-Photo Moëlan.