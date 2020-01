Une journée pour mettre en lumière la solitude chez les jeunes

L'INTERVIEW / Le mal du siècle

Les personnes âgées sont-elles les plus affectées par la solitude et l'isolement ? Selon l'association Astrée, qui organise ce jeudi 23 janvier pour la troisième année consécutive la Journée mondiale des Solitudes et d'après différentes études, la tranche de population la plus touchée par ce sentiment est celle des 15-30 ans. En effet, la solitude et l'isolement toucheraient en France 13% de la population dont dont 700 000 jeunes. L'occasion de rappeler que S.O.S Amitié ouvre sa platerforme d'écoute 24h/24 et 7j/7 grâce à son réseau de bénévoles partout en France.

Djelloul Belbachir de l'association Astrée et Alain Mathiot de S.O.S Amitié, sont les invités de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin :

- http://www.astree.asso.fr/

- https://www.sos-amitie.com/



