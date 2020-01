Alain Dumas

" Les replis du monde " (5 Sens Éditions)

24 novembre 1815. Alors que le village de Huaynapukyo essuie les assauts d'un orage d'une rare intensité, Maximiliana Canahuari subit ceux du curé Nicusor Bolca, qui donneront naissance au protagoniste de l'histoire. Des hautes terres andines aux forêts tropicales, en passant par les déserts arides et d'étranges îles blanches, Juan de Dios découvrira-t-il ce que cachent les replis du monde ?



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Alain Dumas - Les replis du monde – 5 sens éditions – 17 €



Alain Dumas auteur réalisateur stéphanois, a vécu de nombreuses années au Pérou. Il partage aujourd’hui son temps entre l’écriture, la réalisation de films et la fabrication d’objets mêlant réel et virtuel. Les « Replis du monde » est son troisième roman.



« En cette nuit du 24 novembre 1815, alors que le village de Huaynapukyo essuyait les assauts d’un orage d’une rare intensité, Maximiliana Canahuari subissait ceux du curé Nicusor Bolca dans le presbytère jouxtant l’église. » Maximiliana avait treize ans et tomba à la fois enceinte et amoureuse du curé, sauf que celui-ci profitant de la nouvelle lune tira sa révérence. Maximiliana pleura beaucoup …et mit au monde un bébé qu’elle prénomma Juan de Dios.



Onze ans plus tard - alors que Juan et sa mère puisaient de l’eau à la source - tous deux furent frappés par la foudre. Maximiliana mourut sur le coup et Juan en garda une tête à faire cailler le lait. Seul au monde - que voulez vous qu’il fasse ? Sa mère lui avait toujours présenté son géniteur comme un être fabuleux, comme un héros surnaturel exilé dans un lieu de légende : la Cité des Rois. Il quitta donc sa maison avec une seule idée en tête : se rendre dans cette Cité mythique et y retrouver son père.



A pied par les chemins, le voilà qui se frotte à la vie et au monde, aux femmes et aux hommes, aux voyous et aux braves gens. Il exercera les métiers les plus fous, mendiant, cireur de chaussures, vendeur de chandelles. Il héritera d’un vieil homme moins pauvre que les autres, payera un café avec un « morceau d’or », se fera dépuceler par deux jumelles hystériques, créera un spectacle de foire avec un nain, une femme éléphant et un homme poulpe. Il apprendra à lire et à écrire avec « l’impétueuse amante du général Bolivar », trouvera l’amour avec Gabriela, rencontrera un gamin qui signait ses dessins Paul Gauguin, apprendra la photographie avec un élève de Nadar et deviendra maître d’école dans l’enfer des îles Chincha. Il fera ami-ami avec un chaman. Chaman un peu lui-même, il perdra ses dons, les retrouvera, les reperdra encore.



Quant à son père - ce braconnier de Dieu - il croisera sa route dans un de ces replis du monde où il se passe des choses … difficiles à expliquer et qu’on ne peut nommer.



Vendredi 3 janvier à 18 heures et à la librairie de Paris, enregistrement public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Alain Dumas. A 17 h 15, même lieu, enregistrement public d’une « Carte Blanche » avec Bertrand Chavanis pour « Le Consul » Les 3 Colonnes



©clichés Louis Reynard Lire à ST-Etienne/RCF42