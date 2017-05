Alsace | Lâ€™Ã©veil de la permaculture

À partir du constat que ce mode de culture, qui est aussi un mode de vie, est économiquement viable, et socialement équitable, exemples à l’appui, le documentaire entend montrer que cette nouvelle manière d’aborder la culture potagère, fruitière et florale est accessible au plus grand nombre.

L’avis du spécialiste cinéma Etienne Wehrlin, qui pour l’occasion a révélé son penchant « permacophile » !

Les grands principes de la permaculture : observer le terrain, collecter l’énergie, créer une production, valoriser les ressources renouvelables, minimiser les déchets, partir de structures d’ensemble pour arriver au détail, user de patience avec des solutions à petite échelle, valoriser la diversité, s’adapter aux évolutions…. Tout un programme.

Regardez la bande annonce :