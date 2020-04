Claude Carrez, une grande voix de RCF s'est éteinte

©Éric Gannat - Claude Carrez entouré de Xavier Giannoli et Vincent Lindon, à l'occasion de la sortie du film "L'Apparition" (2018) ©Éric Gannat -

C'est une triste nouvelle que les équipes RCF partagent ce lundi matin. Claude Carrez, une grande voix de notre radio s'est éteinte samedi 4 avril. Il avait 81 ans, son cœur a lâché. Il était notre Monsieur Cinéma, notre homme de la culture, un véritable passionné qui aimait partageait son savoir notamment dans Médiagora, l'une des plus anciennes émissions de RCF !



©Éric Gannat - Claude Carrez entouré de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, à l'occasion de la sortie du film "Mon chien stupide" (2019) ©Éric Gannat -

Si nous avons pu recevoir sur notre antenne des artistes comme Ernest Pignon-Ernest ou Patrick Zachmann, le photographe de Notre-Dame de Paris, c'est grâce à lui et à ses innombrables amitiés dans le monde la culture. Comédiens et metteurs en scène aimaient venir dans son studio : ils se sentaient compris, écoutés.



©Éric Gannat - Claude Carrez avec Robert Guédiguian, Ariane Ascaride, Simon Abkarian à l'occasion de la sortie du film "Une histoire de fou" (2015) ©Éric Gannat -

Nous ses collègues, qui aimions sa malice et son humour, sommes de tout cœur avec sa famille et les assurons de notre soutien, de notre amitié, et de notre prière.

écoutez l'hommage à Claude Carrez dans La Matinale RCF, lundi 6 avril