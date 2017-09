Critique de la société du déchet: ce que nos détritus disent de nous

Homo detritus, la face cachée de l'Homo œconomicus? Qu’ils soient stockés dans les décharges, éparpillés à la surface des océans ou dispersés dans l’air sous forme de particules fines, les déchets sont partout. Plastiques, radioactifs, chimiques... ces restes de nos sociétés technico-industrielles, fermement dénoncées par le pape François dans son encyclique Laudato Si', sont les symptômes de notre monde. Un monde qui produit toujours plus et qui tente d’enfouir ses restes. Des questions au cœur de l'essai passionnant signé Baptiste Monsaingeon, "Homo detritus" (éd. Seuil).



Avant le tournant du XIXè siècle, les déchets, qui étaient principalement organiques, constituaient une sorte de bien commun, d'une façon ou d'une autre on les réutilisait.

du déchet bien commun au détritus qu'on oublie

Mais il faut remonter à la fin du XIXè siècle et à l'émergence de la pensée hygiéniste, pour comprendre ce qui se joue dans l'évolution de notre rapport au déchet. Quand le préfet Eugène Poubelle (1831-1907) invente la désormais célèbre poubelle, "il donne naissance à l'homo detritus", selon Baptiste Monsaingeon.

En effet, dès lors que le déchet est enfermé dans une décharge ou qu'il est mis à part, il devient non plus un "à soi" mais un "à part soi", selon l'expression du philosophe Cyrille Harpet. C'est-à-dire que l'on y pense plus. Avant le tournant du XIXè siècle, les déchets, qui étaient principalement organiques, constituaient une sorte de bien commun, d'une façon ou d'une autre on les réutilisait. Interdit au XIXè siècle, le métier de chiffonnier procurait du travail à plus de 500.000 personnes entre 1850 et 1900. Des chiffonniers qui "participaient à la mise en circulation des restes".

États-unis, la naissance de l'usage unique

Aux États-Unis, quand on a voulu simplifier la vie de la ménagère, on a valorisé l'acte de jeter à la poubelle ses détritus, comme on jette ses problèmes ménagers. Baptiste Monsaingeon parle de "libération culturelle de l'individu." Tout a commencé avec l'apparition au milieu du XIXè siècle du col jetable, comme l'a montré l'historienne Susan Strasser, qui a beaucoup travaillé sur l'invention de la jetabilité. En remplaçant les cols de chemise en coton par ceux en carton, on a ouvert la voix aux serviettes, aux couches jetables, etc. Jusqu'aux emballages à usage unique, qui aujourd'hui "posent très clairement question à ceux qui étudient les déchets".

le déchet, histoire d'un refoulé qui refait surface

On parle souvent du continent plastique, le fameux 7è continent flottant. En 2009, à bord d'un voilier, Baptiste Monsaingeon est allé voir de plus près cette réalité. Il a participé à la première expédition dédiée à l’identification de concentrations de débris plastique en Atlantique Nord. Et ce qu'il a pu constater, c'est qu'au lieu d'une masse compacte que l'on pourrait éventuellement récupérer, "une grande soupe" de déchets. Comme un retour du refoulé, ce dont on cherchait à se débarrasser, loin de notre champ de vision, est bel et bien là. Dans les océans mais pas seulement. Des traces indélébiles, souvent infimes, de notre présence sur terre.