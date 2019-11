Dans la peau d’une personne malade de Lyme

La maladie de Lyme ou plutôt le syndrome Lyme -car la maladie se présente en réalité le plus souvent aujourd’hui sous la forme d’une infection multiple- est à l’origine d’une épidémie mondiale (pandémie). Lente, sournoise, cette infection plurielle se développe souvent à bas bruit dans notre corps à la suite d’une ou de plusieurs morsures de tique. L’association d’agents microbiens inoculés par ce parasite machiavélique envahit insidieusement tous nos organes ou presque et se manifeste tôt ou tard par une maladie qui devient rapidement invivable. Ce syndrome complexe désarçonne une grande majorité de médecins qui ne l’ont pas étudié à la faculté et sont déstabilisés par le cortège de symptômes surtout (ce que l’on ressent) mais aussi de signes (ce qui se perçoit de l’extérieur) dont se plaint en consultation la personne malade, alors que son aspect extérieur semble rassurant (cette maladie nous mine de l’intérieur tout en préservant notre apparence).

Il en résulte une errance médicale presque systématique et en fin de compte des milliers de personnes mal soignées, quand elles ne sont pas carrément laissées pour compte. Pour nous en parler, notre invitée Valérie COLOMB-BISBAL, professeur de communication à Strasbourg, nous relate son parcours du combattant, jalonné de souffrances, de handicaps, d’incompréhensions et même d’humiliations, sans parler des épisodes de détresse. Un partage poignant à écouter et réécouter.