Gérard Glatt

" L'enfant des Soldanelles " (Presses de la Cité)

Hiver 1952. Guillaume part en convalescence à Chamonix. Il découvre le décor grandiose des Alpes. Le petit citadin de huit ans en gardera le souvenir d'un paradis perdu. Mais il reviendra vivre près des cimes avec son ami d'enfance Augustin. Une passion nourrie aux côtés de Julien Villermoz, natif de la vallée de l'Arve, qui tel un grand frère les initie à sa montagne, à ses beautés et ses mystères. Jusqu'à un après-midi fatal…



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Gérard Glatt - L’enfant des Soldanelles - Presses de la Cité - 21€

Douzième roman de Gérard Glatt, secrétaire de la Société des Gens de Lettres. Gérard

Glatt qui s’est lancé dans l’écriture après avoir fait carrière dans l’administration des

Finances, après avoir créé un cabinet de conseil en commerce puis une société spécialisée

dans le marketing direct par internet.

L’enfant des Soldanelles c’est lui. Un gamin qui lorsqu’il n’avait pas neuf ans fut envoyé dans

un préventorium de Chamonix pour se refaire des globules. Six mois au « Préventorium des

Soldanelles ». Six mois loin de papa et maman. Oui mais six mois au pied du Mont Blanc.

Une éternité au bout de laquelle il dira à sa mère venue le chercher « Je ne veux pas partir,

maman. S’il te plait, s’il te plait, c’est ma maison, ici, c’est chez moi… »

Ce sera le début d’un amour fou pour la montagne. La haute montagne. Celle des silences et

des chamois, des edelweiss et des marmottes, de la glace et des chocards. Un amour qu’il

partagera avec son copain Augustin et aussi avec Julien un garçon de la vallée de l’Arve, plus

âgé qu’eux, mais un grand frère qui leur fera vivre sa passion pour les cimes. Une passion qui

ne les quittera jamais. Et puis un jour Julien partira. Il disparaîtra sans prévenir. « Pour une

autre vie … aussi facilement qu’une illusion ou qu’une envolée d’étourneaux ».

Ce livre n’est-il pas un récit plutôt qu’un roman « parce que, oui, mon histoire est dans ces

pages ? » s’interroge Gérard Glatt. Sauf que bien vite l’imagination du romancier prendra le

pas sur la réalité. Guillaume et Augustin, leurs parents et leurs frères et sœurs, garderont leurs

personnalités, leurs joies et leurs tristesses, mais la plume de l’écrivain les entraînera dans un

ailleurs fait d’imagination, de fiction et de divagations policières.

Guillaume et Augustin resteront inséparables. « Comme deux pois dans leur gousse » diraient

nos cousins du lac Saint-Jean. Tous deux feront carrière à Chamonix. Tous deux auront les

yeux rivés sur l’aiguille du Midi, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit et sur le plus haut

de tous avec ses 4807 mètres. Augustin épousera Catherine, aura deux enfants, alors que

Guillaume rencontrera Aurélie. Un amour fou, dévastateur. Une tragédie pour lui mais une

aubaine pour le romancier.

