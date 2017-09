Les lois Jules Ferry ou pourquoi l'école est devenue gratuite, laïque et obligatoire

Dans les années 1880, un ensemble de lois dites "Jules Ferry" rendent l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Ces lois s'inscrivent dans le processus politique et social de la IIIè République, soucieuse d'instruire les citoyens et d'installer partout sur le territoire les valeurs républicaines.



L'instruction pour tous, une idée révolutionnaire

Comme un grand nombre d'idées émises sous la Révolution française, l'instruction pour tous a été concrétisée bien des années plus tard. Parmi les projets qui ont inspiré Jules Ferry en la matmière, celui de Nicolas de Condorcet (1743-1794) d'"'universaliser la scolarisation", émis en 1792.

Cependant, le XIXè siècle n'a pas attendu les années 1880 pour faire progresser la France en matière d'éducation. Ainsi en 1833, la loi Guizot obligeait-elle les communes à ouvrir une école primaire - pour les garçons. Mais l'obligation portait sur l'ouverture de l'école par les communes, elle n'était pas contraignante pour les familles.

Avant Jules Ferry, qui allait à l'école?

Avant que l'école soit obligatoire pour tous, l'éducation passait par des précepteurs dans les milieux les plus aisés. "Il existait avant la Révolution des écoles paroissiales, c'est l'Église qui avait essentiellement cette fonction de scolarisation, mais il ne s'agissait pas encore d'une scolarisation de masse", explique l'historien. Même si on a pu constater au XVIIIè siècle "une diffusion de la culture écrite".

"Dès les années 1860 on observe une aspiration croissante de la population à une scolarisation plus approfondie des jeunes enfants." Mais il faut attendre la fin des années 1870 et le début des années 1880 pour que les républicains "élaborent cette législation républicaine". Leur objectif: faire durer cette IIIè République. "Il s'agit d'enraciner le régime républicain au plus profond de la société française." Et de faire des petits Français non pas tant des petits savants mais des petits républicains.