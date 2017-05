Jof Brigandet "La balade Ã©lectrique d'Emily Archer"

Sam Scott est un tueur aux motivations multiples et aux modes opératoires imprévisibles. Quand un homme et sa fille, les Archer, vont imprudemment lui souffler l’appartement qu’il convoitait, Sam décide de les tuer. Emily Archer est gravement handicapée et clouée dans un fauteuil. Sam Scott décide alors de faire durer le plaisir avec cette proie facile et sans défense, mais il va réaliser que le gibier n’est peut-être pas celui qu’il pensait et que pour la première fois, il vient de s’engager dans un combat pour sa propre vie.

Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor





Jof Brigandet - La balade électrique d’Emily Archer - Editions du Caïman - 11 €



C’est l’histoire étonnante de Sam Scott, un tueur en série, qui ne trouvera rien de mieux que de se faire enfumer par une handicapée en fauteuil.

L’auteur, un ancien flic qui réside aujourd’hui à Noirétable a déjà publié sept romans. Redoutant sans doute la vengeance de ce super haineux de Sam Scott - en littérature tout est possible même le pire, l’imprévisible et l’invraisemblable - notre auteur a choisi de publier ce polar sous un faux nom : Jof Brigandet.

Bien qu’il soit « exceptionnellement – anormalement – outrageusement heureux » Sam Scott a la faiblesse d’envoyer vite fait bien fait au paradis ou en enfer - c’est selon - quiconque a l’audace de marcher sur ses platebandes. Mais attention ! Pas n’importe comment. Pour ce cochon tout est bon. C’est l’imagination malfaisante au pouvoir. Sa technique ? Pas de technique ou plus exactement une variation maximum des modes opératoires : ingéniosité, inventivité, créativité dans l’exécution des crimes afin de mettre dans le blues les supers limiers du FBI.

Pourtant en dehors de ses pulsions meurtrières Sam Scott a un projet aussi pépère que bourgeois, acheter l’appartement qui jouxte le sien inoccupé depuis deux ans. La tractation semble sur la bonne voie quand il apprend qu’un père et sa fille - en fauteuil - viennent de prendre possession du logement convoité.

Coup de sang du tueur. Déterminé à réaliser son projet il décide de se débarrasser des deux emmerdeurs. La fille en premier, le père en second si la désespérance du bonhomme ne le pousse pas à aller crever ailleurs. Et c’est là que tout se complique car Sam fait une erreur. Bête. De gamin. Indigne d’un assassin de son espèce.

Convaincu que la fille est paralysée du cerveau comme elle l’est de ses quatre membres il lui raconte avec force détails l’alfa et l’oméga de son parcours d’assassin. Sa façon à lui avant de l’exécuter, de mettre au parfum la demoiselle de sa haine, ajoutant une nouvelle souffrance à sa souffrance.

Funeste erreur, la fille n’est pas dérangée de la tête comme il le supposait. Mieux que ça son QI est un QI d’enfer. La garce est une Einstein puissance dix, une surdouée de la cogitation, une dingue de la créativité, une frapadingue de la technique, bien décidée à faire la loi - sa loi - du fin fond de son fauteuil à roulettes.