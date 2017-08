Laudato Si', ce qui a déplu chez les écologistes non chrétiens

Si beaucoup de militants écologistes et altermondialistes non chrétiens ont émis des avis très favorables à la lecture de l'encyclique Laudato Si', certains ont fait entendre leurs désaccords. Fabien Revol et les membres de l'association lyonnaise Chrétiens et pic de pétrole ont étudié et recueilli ces réactions. Ils ont proposé un cycle de conférences au sein de la Chaire Jean-Bastaire de l'Université catholique de Lyon (UCLy), qui a fait l'objet d'une publication: "La réception de Laudato Si' dans la militance écologiste" (éd. Cerf).



L'opposition de Serge Latouche au "développement intégral" du pape François

Il est l'un des principaux penseurs de la décroissance. L'économiste Serge Latouche critique fermement la notion de progrès dont l'Occident a été le fer de lance. Il s'inscrit en faux contre le triptyque croissance-développement-économie, nécessairement générateur de crise écologique. "Même si le pape invite à la sobriété heureuse, pour Serge Latouche ce n'est pas encore suffisant parce que le pape François utilise la notion de développement intégral et le terme ne lui plaît pas", observe Fabien Revol.



Des points de désaccord sur la natalité

La plupart des écologistes auraient aimé que le pape encourage une limitation de la démographie. Ils auraient été favorables à des prises de position plus progressistes et libérales sur la contraception ou l'avortement. Toutefois, malgré le regret que beaucoup ont formulé, "ils expriment malgré tout un engagement aux côtés du pape" devant l'urgence et l'importance de la crise écologique à résoudre.