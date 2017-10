Edmond Prochain, l'humour catholique

Après le succès des "Antisèches cathos pour ceux qui ont séché le caté" (2014), Edmond Prochain revient avec des "Nouvelles antisèches cathos pour briller en société" (éd. Mame). Des petits livres qui restituent par l'humour le patrimoine spirituel et culturel de l'Église.



On les emploie souvent, mais qui sait d'où viennent les expressions "Paris vaut bien une messe" ou "Ni d'Ève ni d'Adam"?

Le style Edmond Prochain

Edmond Prochain c'est le pseudonyme d'un blogueur anonyme mais bien connu de la cathosphère, qui a son compte Facebook et son blog. Il écrit aussi des séries ("Le cathologue") ou des ouvrages pour la jeunesse. Ses petits ouvrages décalés sur la "culture" catholique et le monde de l'Église remportent un franc succès.

Parmi les anecdotes qui interpelleront les lecteurs (croyants ou non), l'histoire de la "Bible du World Trade Center". Ou plutôt ce qu'il en est resté dans les gravats des tours jumelles. Saviez-vous qu'un passage de l'Évangile de Matthieu était resté intact? On vous le donne en mille, il est question de tendre l'autre joue... (Voir page 91).

Culture gé ou caté?

"Anecdotes et informations d'utilité relative sur l'Église et les catholiques": dès la couverture du livre, le ton des "Nouvelles antisèches cathos" est donné. Très second degré, mais c'est avec sérieux que l'on vous explique le sens des jurons du capitaine Haddock - "hérétique", "renégat" ou "olibirus" - directement piochés dans le champ lexical du religieux ; l'origine du bœuf et de l'âne de la crèche ; les saints patrons des différents corps de métiers ou la liste des papes qui ont rencontré la reine Elisabeth II d'Angleterre.

Dans ce petit livre qui fourmille d'informations dignes du "Trivial Pursuit" on pourra en apprendre autant sur la tradition de l'Église et le catéchisme que sur l'héritage catholique passé dans le domaine de la culture générale. Exemple: on les emploie souvent, mais qui sait d'où viennent les expressions "Paris vaut bien une messe" ou "Ni d'Ève ni d'Adam"?