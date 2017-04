ROMANS - Ce qui fait le sel de la vie

Gisèle Bienne nous dit son amour de l'écrit

"Les fous dans la mansarde", de Gisèle Bienne (éd. Actes Sud)

Les fantômes de la narratrice se rappellent à son bon souvenir dans l'intime d'une mansarde rémoise. Elle est la petite-fille de Ludovic, soldat de la Grande Guerre, qui, dans les tranchées de Craonne, a perdu son ami Gervais... En quoi Rosa Luxemburg, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, et tant d’autres, peuvent-ils lui être d’un quelconque secours? La jeune lectrice se tient à l’écoute et entend le message. «“Trouve l’histoire”, lui intimait Ludovic.»

Gisèle Bienne poursuit une œuvre où elle peut dans chaque ouvrage nous dire son amour de l’écrit, des livres et des auteurs qui l’ont précédée.



Un regard tendre et sans fard sur le grand âge

"Un clafoutis aux tomates cerises", de Véronique de Bure (éd. Flammarion)

Véronique de Bure s’est glissée dans la peau de Jeanne, 90 ans, qui décide d’écrire son journal intime. Des débuts du printemps à la fin de l’hiver suivant, on découvre sa vie, ses humeurs, ses réflexions sur ses voisins, sa jeunesse, son grand amour René, ses enfants qui la visitent régulièrement, le couple que forment Fernand et Marcelle, toujours en quête d’un morceau de sucre... Un roman qui montre le grand âge sans fard, entre tendresse, interrogations, rires aussi. On sort grandi et serein d’une telle lecture.



biographie d'un exilé

"Le Marié de la Saint-Jean" d'Yves Viollier (éd. Presses de la Cité)

Cambodgien d’origine chinoise, Zhida a été envoyé en France par son père, pour l'éloigner des Khmers rouges. Au cours de ses études, le jeune homme rencontre Gabrielle, à Luçon, en Vendée. Entre les jeunes gens naît une grande histoire d’amour. Celle que Zhida conte dans ce livre au moment où il s’apprête à se marier. Il parle des siens, de sa famille... De la joie qu’il aurait eue si sa maman avait été là, à son mariage, le jour de la Saint-Jean.



Les coups de cœur d'Emmanuelle Friedmann

- "Dans quelle France on vit?", d'Anne Nivat (éd. Fayard)

- "Quitter Paris", de Mademoiselle Caroline (éd. Delcourt)