Romans - Des affaires de famille

"Lonely child", de Pascale Roze (éd. Stock)

Odile, une vieille femme, part à la redécouverte de son grand-père engagé dans la pacification du Maroc. A-t-il adopté Amazouz? Qui était cet enfant? Une histoire tendre, musicale, qu’on ne lâche pas. Depuis son premier roman, "Chasseur Zéro" (éd. Albin Michel, 1996) - prix Goncourt remarqué, Pascale Roze n’a jamais lâché la plume. Et toujours cette finesse et cette délicatesse pour fouiller les âmes, le pourquoi du comment et peindre les êtres avec tendresse.



"Le temps de Lilas", d'Anne Icart (éd. Robert Laffont)

Suite et fin de la saga des Balaguère, cette tribus de femmes passionnées par les tissus, dans la région de Toulouse. Blanche est toujours là avec ses secrets, sa fille Violette aussi. On retrouve Garance, Nicolas, Raphaël, Olivier, Samuel, et même la chienne Tanquerelle



"Port-des-vents", d'Hortense Dufour (éd. Presses de la Cité)

"Quand on naît femme, ici, il faut savoir tout faire. Aimer, accoucher, allaiter l'enfant, peiner au ménage, à la lessive, s'activer au plus dur: courbées sur la vase, les mains rougies, peiner au parc des huîtres et des coquillages ; renaître, mourir ici." Dans cette histoire, les hommes sont morts. C'est à Adrienne, Marjolaine, Indiana et Elena de raconter dans un souffle puissant ces passions qui construisent autant qu’elles dévastent. Avec "Port-des-vents" Hortense Dufour est de retour dans ses terres, Marennes, Saintes. Après plusieurs biographies remarquées et remarquables - Marie Suart, la comtesse de Ségur, Jeanne d'Arc - elle nous parle de l’Océan, du vent, du sel, de l’ostréïculture. De métiers et de terres où les femmes ne s’en laissent pas conter. Une romancière qui tient ses lectrices et lecteurs en haleine.



Les coups de cœur de Christophe Henning

- "Si c'est un homme", de Primo Levi (nouvelle édition, préfacée par Philippe Claudel - éd. Robert Laffont)

- "Contes des sages scandinaves", d'Anna Lazowski, et "Contes des sages artisans", de Pascal Fauliot et Patrick Fischmann (éd. Seuil)