[Romans] Des rencontres exceptionnelles

Pour sa dernière émission, Elise Fischer reçoit Philippe Claudel et Jean-Christophe Rufin. Et au milieu de ces hommes de lettres, cinéaste pour l’un, médecin historien, voyageur, diplomate, talentueux pour tous deux, une femme: Françoise Rossinot, commissaire du Livre sur la Place, la première grande manifestation littéraire de la rentrée, la plus ancienne aussi.



Un grand merci à Elise Fischer qui a tant fait sur les ondes de RCF pour partager avec talent et passion ses coups de cœur littéraires. Et nous donner le goût de la lecture!

• "Inhumaines", de Philippe Claudel (éd. Stock)

130 pages, comme un recueil de nouvelles dont les personnages appartiennent à l’Entreprise. "Nous sommes devenus des monstres, déclare l’auteur, on pourrait s’en affliger, mieux vaut en rire." Donc on sort son nez rouge et on tente de rire, si tant est qu’on puisse rire de tout.



• "Le tour du monde du roi Zibeline", de Jean-Christophe Rufin (éd. Gallimard)

L’histoire d’Auguste Benjowski, comte hongrois qui rencontre Anaphasie au Kamtchatka en Sibérie. Elle est la fille du gouverneur, alors qu’il fait partie des exilés. Auguste et Anaphasie vont braver toutes les conventions, voyager, jusqu’au Japon, en Chine, en France et échouer à Madagascar au XVIIIè siècle. C’est cette aventure que tous deux content à Benjamin Franklin juste avant son endormissement.



• Françoise Rossinot, commissaire du Livre sur la Place

Chaque année, la manifestation rassemble environ 700 auteurs et accueille pas loin de 180.000 visiteurs, place de la Carrière à Nancy. Le Livre sur laplace, un succès qui ne se dément pas.