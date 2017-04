ROMANS - Le poids des secrets d'hier et d'aujourd'hui

"La faute des autres", d'Emmanuelle Friedmann (éd. Calmann-Lévy)

Emmanuelle Friedmann vient d’écrire une page d’histoire enracinée pendant le conflit de 14/18. Le fils d’un médecin, médecin lui-même se trouve pris dans l’enfer des combats qui sévissent en Meuse. Il est avec sa jeune épouse, infirmière et tous deux recueillent deux enfants dont les parents ont péri… Ils les élèvent … les conduisent à l’âge adulte. L’un sera médecin comme papa, et l’autre pâtissier… Mais le passé les rattrape et rien n’est simple.

"La malamour", de Claude Mossé (éd. Presses de la Cité)

Claude Mossé connaît la Provence sur le bout des doigts. Historien, homme de radio, grand reporter de radio et de télévision un peu partout dans le monde il a déjà publié de nombreux ouvrages où sa fibre d’historien nous captive de page en page. L’histoire des papes en Avignon ne lui est pas étrangère du tout. Et celle de la Révolution non plus qui a bien des répercussions jusque dans le Comtat Venaissin, propriété de l’Église entre Mont Ventoux et Vallée du Rhône. Que de pillages, de famines et de massacres ! Eloïse Malamour ne peut rester les bras croisés.

"Le vertige des falaises", de Gilles Paris (éd. Plon)

Gilles Paris publie son cinquième roman. Les précédents ne sont pas passés inaperçus. Puisque "Autobiographie d’une courgette", traduit en une douzaine de langues a été adapté au cinéma par Claude Bara ("Ma vie de Courgette"). Voici "Le Vertige des Falaises", un roman choral. L’héroïne c’est Marnie, une très jeune ado élevée par sa mère, sa grand-mère, Prudence, l’intendante. Le clan des Mortemer vit sur une île dans une maison de glace et de fer… Que de secrets, chaque personnage détient un petit bout de vérité, mais l’une d’elle sait tout.



Les coups de cœur de Christophe Henning

- "Au bonheur des fautes", de Muriel Gilbert (éd. Librairie Vuibert)

- "Angèle ou le syndrome de la Wassingue" (éd. Cours toujours) et "Ni bruit, ni fureur" (éd. Table Ronde), de Lucien Suel