Journées du patrimoine, et si on visitait une église?

Du 16 au 17 septembre 2017 ont lieu les 34è Journées européennes du patrimoine. À nous, châteaux, bâtiments publics... et aussi églises. À cette occasion, la revue Le Monde de la Bible publie un livre numérique "Les églises des origines aux Guerres de religion". Comment se visite une église? Pourquoi certaines ont un plan en forme de croix latine et d'autres un plan basilical? Du sanctuaire à la nef, du transept au chœur, comment lire la pierre et les vitraux pour voyager dans le temps et dans l'histoire de l'art?



"Dieu, cela n'est pas, tant que ce n'est pas en pierre

Il faut une maison pour mettre la prière"

Victor Hugo

Visiter une église et marcher dans les pas de générations de croyants

Comment et pourquoi les premiers chrétiens ont-ils conçu leurs premiers lieux de culte? "Les communautés qui s'organisent dans un lieu de vie, explique Isabelle Saint-Martin, vont identifier un endroit en général qui est à la fois commode d'accès et symboliquement parlant." Ce pourquoi bien souvent des lieux de culte se sont édifiés en lieu et place d'anciens édifices sacrés.

C'est à partir du IVè siècle que l'on parle d'église pour des bâtiments qui n'ont cessé d'être aménagés. Au fil des siècles, ce sont les réformes liturgiques mais aussi les usages qui ont fait évoluer l'architecture des lieux de culte chrétiens. Ainsi par exemple, rare sont les prêtres qui montent en chaire pour prêcher.



Qu'est-ce qu'une église pour les chrétiens?

Avant d'être employé pour évoquer le bâti, le terme "église" désignait d'abord l'assemblée de fidèles. Par un effet de métonymie on a employé le contenant pour le contenu. Et contrairement au temple destiné, dans la tradition antique, à écarter les fidèles de l'espace sacré, l'église, dans la pensée chrétienne, est le lieu où la communauté se rapproche de son Dieu.

Si l'on veut comprendre la conception chrétienne de l'architecture sacrée, on peut, avec fr. Philippe Markiewicz, moine bénédictin diplômé d'architecture, voir l'église comme un temple inversé, destinée à recevoir tous les fidèles faisant corps avec son Dieu, là où le temple isole l'espace sacré de l'assemblée et des fidèles. "Dans l'histoire, je m'aperçois que la tentation du temple revient sans cesse", confie Benoît de Sagazan.



Pourquoi fallait-il des églises aux chrétiens?

Si les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons privées, "petit à petit ils ont construit leurs propres édifices cultuels", nous dit Isabelle Saint-Martin: "On peut très bien célébrer la messe à l'extérieur, il n'y a pas besoin de ces pierres, mais l'histoire et les habitudes humaines ça a été de construire des lieux de culte." Ce sont ces vers de Victor Hugo: "Dieu, cela n'est pas, tant que ce n'est pas en pierre. / Il faut une maison pour mettre la prière."

Émission en partenariat avec Le Monde de la Bible

Enregistrement en duplex avec RCF Lille