Alsace | La chinoise d’Alsace

Incroyable parcours que celui de Laura Wieissbecker. Née à Strasbourg d’une famille catholique très engagée, elle « monte » à Paris pour suivre des études d’ingénieur agronome qu’elle réussit brillamment. Mais sa passion c’est le théâtre, le cinéma.



Elle tourne avec Cédric Klapisch, Elie Chouraqui, Tonie Marshall, elle est également mannequin. Sa vie va changer car elle est retenue après un long casting pour tourner avec le metteur chinois Jackie Chan dans son film Chinese Zodiac. Succès phénoménal en Chine et plus largement dans toute l’Asie. Laura devient peu à peu une star chinoise. Aujourd’hui, elle partage sa vie entre Los Angeles, Strasbourg et la Chine qu’elle rejoint régulièrement pour tourner. Elle est également devenue productrice. Elle a une fille de deux ans et demi, qu’elle est heureuse de confier régulièrement à ses parents à Strasbourg pour qu’elle s’imprègne de l’âme alsacienne et de la foi catholique.

Laura Weissebecker raconte son parcours dans un livre qui vient de sortir aux Editions de la Nuée Bleue : « Comment je suis devenue chinoise ».

Elle a construit son livre de manière originale en 7 chapitres inspirés par les 5 éléments universels de la vie, eau, la terre, le feu l’air et le cosmos et deux éléments propres à la culture chinoise, le bois et le métal.

Un livre plein de vie, spontané, et frais à l’image de Laura.