Actions santé femme

Ces professionnels répondent ainsi à la préoccupation de l’objectif cinq qui est l’égalité des sexes, mais aussi à l’objectif trois santé et bien-être.

La vocation d’action santé femme est d’intervenir à trois niveaux la formation et l’accompagnement des professionnels de santé des pays où ils interviennent, mais aussi à l’éducation et la sensibilisation des populations sans oublier l’aide médicale d’urgence.

Quels sont les domaines sur lesquels elle intervient et combien de missions sont organisées chaque année.

ASF intervient dans huit pays et chaque année et ce sont environ une quinzaine de missions qui sont menées sur le terrain plus particulièrement dans le domaine de la gynécologie et de l’obstétrique. Actuellement, c’est principalement au Tchad que l’association déploie son activité avec quatre à six missions chaque année organisée en partenariat avec l’hôpital Moundou où elle intervient sur une problématique de fistule obstétricale, dû à des complications lors de l’accouchement, et qui si elles ne sont pas soignées complique largement la vie sociale et familiale de ces femmes.

ASF intervient aussi sur des questions de formation et d’accompagnement des maternités locales afin d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité.

A noter aussi que ASF soutien l’action du Docteur Mukwege prix Nobel de la paix, et qui répare les ravages de l’excision pratiquée dans de nombreux pays d’Afrique et du moyen orient



Comme l'on devient volontaire pour ASF ?

Et bien tout simplement en contactant l’association par le biais de leur site Internet www action au pluriel – santé – femme.org, vous allez au bas du site et il est possible de télécharger la fiche de recrutement et poser ainsi votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation. Si votre candidature est acceptée l’association vous recevra et vous expliquera avant votre départ tous les tenants et aboutissants de la mission que vous allez accomplir est de même à votre retour il sera pris un temps pour débriefer de ce qui a été vécu sur place.

Comme beaucoup d’associations de ce type fonctionnent sur des fonds qui proviennent de la générosité privée mais aussi d’institutions comme l’agence française de développement, mais aussi de l’institut de recherche pour le développement et par le biais de partenariats avec d’autres O.N.G. comme médecin du monde.

Tout un chacun peut devenir adhérent remplissant un bulletin d’adhésion qu’on trouvera sur le site et qui permettra de soutenir les différents projets en cours, mais aussi ceux en cours d’élaboration, car je vous le rappelle Stéphanie à tous on peut tout