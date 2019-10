Ce néologisme n’est pas né en langue française, mais en anglais américain, Amerindian, contraction de American et de Indian. En linguistique on appelle cela des mots-valises, comme le mot informatique, contraction entre information et automatique. Et donc le mot Amérindien est apparu en 1930 en français, pour désigner les Indiens d’Amérique, notamment à propos des langues amérindiennes.

Mais en fait aux États-Unis, il date de 1897 et pour être très précis, c’est en 1897 que le Major John Wesley Powell au Bureau de l’ American Ethnology, dont il était directeur, inventa d’abord le mot Amerind, qui fut vite doté en 1900 de l’adjectif amerindian et ce fut lui qui devint aussi nom commun.

Comment sont définis les amérindien ? Eh bien consultons notre excellent dictionnaire de l’Académie française gratuit sur Internet « Relatif aux Indiens d’Amérique, études amériendienne. Substantif : Les Amérindiens » est-il dit, avec – et c’est le seul dictionnaire à le faire – un renvoi électronique, à la Base de données lexicographiques panfrocophones gratuite aussi, la BDLP élaborée au Québec et si je clique sur Liens externes en bas de l’article je tombe donc sur cette base où l’on évoque le fait qu’amérindien concerne aussi la culture, le mode de vie, la langue des Amérindiens, en précisant que ce fut d’abord dit pour l’Amérique du Nord, englobant aussi les Inuits. D’autres désignations existent d’ailleurs lancées aux États-Unis.

Reprises en français, cela donne les Premières nations ou les Américains natifs. Évidemment, cela ne doit pas nous faire oublier l’origine du mot américain, qui vient d’Amerigo Vespucci qui avait travaillé à préparer les voyages de Colomb ce dernier ayant cru dans un premier temps comme on le sait aborder l’Inde, d’où le nom d’Indiens. Et c’est Martin Waldseemüller chargé de tracer les cartes d’une Cosmographie, qui se souvenant que le « nouveau monde » avait été décrit par Amerigo Vespucci décida de le nommer en son hommage à partir de son prénom, America. Quelle réussite lexicale pour un prénom ! Un prénom d’origine germanique d’ailleurs, Amerigo, issu d’Aymeric, qui signifie… Maison puissante. Eh bien qu’elle soit accueillante !