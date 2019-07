Et que retiendrez-vous de ces deux saisons de chroniques hebdomadaires ?

Je retiendrai plusieurs choses Stéphanie, outre le plaisir d’avoir travaillé ensemble. Je retiendrai tout d’abord que témoigner est une joie ! Le fait de devoir toutes les semaines assurer cette chronique m’a obligé à être continuellement attentif à tout ce que je vivais – dans mes responsabilités de chef d’entreprise, mais aussi de parent, de président des EDC de Paris - afin d’y discerner les traces du bon Dieu dans ma vie pour vous les partager. Et à force d’y être attentif, on en découvre partout et tout le temps. Cette expérience m’a rempli de joie.

La deuxième conviction que je me suis forgée, c’est que les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens qu’ils soient membres des EDC ou non – ont un devoir impérieux de témoigner de l’importance du Christ dans leur vie. Dans un monde où la puissance économique et financière semble l’alpha et l’omega de toute décision, il devient vital pour notre société que des hommes et des femmes assument et témoignent de leur volonté d’ordonner cette puissance au service du bon Dieu, d’entreprendre pour sa gloire et de réussir en serviteur. La troisième chose que je retiendrai, c’est que le temps passe vite.



Qu’est-ce que cela veut dire ?

Deux choses. N’attendons pas d’être à la retraite pour témoigner. A l’heure de la retraite, ce n’est plus du témoignage, c’est de l’histoire. Le témoignage c’est maintenant, au cœur de la mêlée. C’est incarné dans des témoins confrontés au réel, à des choix qui les engagent et les obligent. Efforçons-nous de témoigner tous les jours et en toute occasion. D’être ce que nous devons être « sel de la terre et lumière du monde » Car comme le disait Sainte Catherine de Sienne : « si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde ! »

La deuxième chose, c’est que pendant que nous hésitons à être témoins du Christ là où nous sommes, d’autres sortes de témoins se lèvent et modèlent un monde loin du Bon Dieu, de la dignité absolue de l’homme, de l’option préférentielle pour les plus fragiles. C’est maintenant que les entrepreneurs et dirigeants doivent s’engager dans ces combats majeurs car le temps presse.



Et la quatrième ?

De n’importe quel témoignage peut jaillir une espérance incroyable. Vous ne pouvez imaginer le nombre de personnes qui m’ont dit que mes petites chroniques les remplissaient d’espérance. Ce que je crois, c’est qu’à chaque fois qu’un chrétien ose partager son amitié avec le Christ – car c’est de cela qu’il s’agit, il devient une source considérable d’espérance pour notre monde. Merci de tout ce que vous m’avez permis de comprendre pendant ces deux saisons. Que Dieu nous garde.